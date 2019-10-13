Президента неверно информируют по экономическим вопросам, - Острикова

Об этом Острикова написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. Она проанализировала ответы президента на экономические вопросы.

""Ставка по кредитам уже снизилась и к концу года снизится еще на 1,5-2%".

Что на самом деле: средняя ставка по всем кредитам в январе этого года составила 21,0%, в сентябре - 21,0%. Средняя ставка по кредитам для физ. лиц в январе - 34,1%, в сентябре - 36,1%. То есть, никакого снижения не произошло, есть увеличение", - утверждает она.

По мнению Остриковой, снизить учетную ставку еще на 1,5-2%, как это обещает президент, реально. Но так же быстро она вырастет, "когда спекулянты захотят вывести свои деньги из Украины, и курс доллара пойдет вверх".

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""Налог на выведенный капитал сейчас нельзя вводить из-за риска получить "большую дыру в бюджете".

Что на самом деле? … Согласно всем (даже самым осторожным расчетам) в случае введения ННВК (налог на выведенный капитал. – Ред.) дефицит бюджета может быть только первый год-два. Но дальше не только полностью перекроется за счет увеличения инвестиций и роста экономики, но и даст в ближайшие 2-3 года дополнительно от 4 до 7% ВВП", - считает Острикова.

По мнению экс-депутата, введение кассовых аппаратов для ФОП не помешает крупным компаниям разделять свой бизнес на десятки ФОПов, избегая уплаты налогов.

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"В этих законах отсутствуют механизмы, которые бы предотвращали дробление или которые бы давали налоговой право признавать такие "искусственные" ФОП одним субъектом хозяйствования с настоящей компанией – владельцем бренда, товаров, сайта и т.д. для целей налогообложения. РРО или программные, или аппаратные решению этой задачи не помогут, так же как и не решат вопрос реализации контрабандного товара", пишет Острикова.

""Налоговые льготы - нужно разработать программы по льготному налогообложению для IТ и фермеров".

Что на самом деле? IТ-бизнес активно использует третью группы упрощенки, а аграрии - четвертую группу, которая платит фиксированный с/х налог, также предусмотрены определенные льготы для личных крестьянских хозяйств и семейных ферм.

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Что им на самом деле нужно? IТ-бизнесу - просто не мешать, возможно, определенные стимулы по поддержке стартапов. Аграриям малым и средним нужна адекватная государственная поддержка, без лишней бюрократии, и равные, не коррупционные возможности доступа к ней", - считает экс-депутат.





