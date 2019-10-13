В пяти городах Украины проходит показ документальных фильмов о войне на Донбассе. АФИША

Об этом сообщает пресс-служба Госкино, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с 10 по 16 октября в кинотеатрах пяти украинских городов - Киева ("Блокбастер"), Львов (King Cross), Одессы (Котовского), Сум и Харькова - демонстрируются фильмы:

"Луганский форпост" (2018) - 10 октября. Фильм о событиях начала жестокой агрессии России против Украины. Режиссер и сценарист - Тарас Ткаченко. Лента создана при поддержке Госкино.

"Высота 307.5" (2019) - 11 октября. О героической обороне важнейшей в ходе Дебальцевской кампании высоты, когда небольшая группа бойцов противостояла наступлению вражеских танков. Режиссер - Евгения Цветанская, сценарий - Александр Дриз.

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"Выбор" (2019) - 12 октября, 14 октября. Драматическая история об украинском адмирале Николая Жибарева и о выборе, от которого зависит судьба отдельного человека и целой страны. Режиссер - Юлия Трибрат, сценарий - Лана Ермакова и Федор Янько.

"На восток" (2019) - 13 октября. Фильм о повседневной жизни и боевой деятельности воинов различных родов войск в зоне боевых действий. Режиссер и сценарист - Вадим Ермоленко, оператор-постановщик и продюсер - Сергей Тахмазов.

"Заминированные верностью" (2017) - 15 октября. Боевой овчарке Бади довелось побывать на настоящей войне. Это история о преданности людям и стране. Режиссер - Юрий Ткаченко, сценарий - Яна Пономаренко. Лента создана при поддержке Госкино.

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"Одесситы на Донбассе" (2017) - 16 октября. О судьбе и мировоззрении тех жителей Одессы, которые добровольно попали на мятежный Донбасс. Режиссер - Александр Авшаров, сценарий - Александр Лирчук, Юлия Коршунова Лента создана при поддержке Госкино.

Начало сеансов в кинотеатрах: Киев ("Блокбастер") - 18:30; Одесса (Котовского) - 17:30; Львов (King Cross) - 17:20; Суммы - 18:30; Харьков - 18:00 (в среду - 18:30).