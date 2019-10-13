"Россию это затронет в наименьшей степени", - Путин о новой гонке вооружений

Об этом он заявил в интервью каналам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"Россию это (гонка вооружений. - Ред.) затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых в мире пока нет ни у кого, у нас есть. Мы уже свой путь в известной степени в этом смысле прошли. Теперь мы думаем над перспективами, работаем спокойно", - сказал Путин.

Также на Цензор.НЕТ: У США есть вооружение, которое никто даже представить себе не может, - Трамп

По его словам, Россия - седьмая в мире по расходам на вооружение. Путин утверждает, что его страна тратит на оружие только $48 млрд в год, в то время, как США - 716 млрд. "И при этом у нас есть оружие, которого нет в мире", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что "гонка вооружений - это плохо, и ничего хорошего для мира она не сулит".

"Но мы в непомерные для нас бюджетные расходы втягиваться не будем", - отметил президент России.