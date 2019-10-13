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13.10.19 15:59

Украина добилась отклонения в ПА НАТО сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров

Парламентская ассамблея НАТО впервые за 22 года отклонила доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров на основании замечаний украинской делегации.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба правящей партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции должны иметь накопительный эффект, они обязательно сыграют свою роль по изменению режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса Украине", – заявил во время своего выступления на заседании ПА НАТО глава украинской делегации нардеп от фракции "Слуга народа" Егор Чернев.

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Помимо этого, по словам Чернева, делегация Украины добавила несколько поправок в доклад об отношениях НАТО с РФ и в доклад по Украине.

Заседание ПА НАТО проходит в Лондоне в Великобритании. В нем участвуют члены национальных парламентов 29 стран НАТО, а также стран-партнеров.

Украина добилась отклонения в ПА НАТО сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров 01

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