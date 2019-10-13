Луценко говорит, что не просил Парнаса и Фрумана повлиять на увольнение Йованович

Об этом Луценко заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Нет, неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - заявил экс-генпрокурор.

Луценко также уточнил, знаком ли с Парнасом и Фруманом.

"С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - сообщил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Парнас и Фруман действовали в интересах Луценко, добиваясь отставки Йованович, - NBC

Накануне американский телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники, что именно Луценко является украинским чиновником, в интересах которого Парнас и Фруман добивались отставки Йованович.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани – адвоката американского президента Дональда Трампа.

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Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.