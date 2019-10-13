В День защитника Украины, 14 октября, Зеленский посетит Донецкую область

О визите президента на Донетчину сообщила пресс-служба Донецкой ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"14 октября 2019 Президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область", - сказано в сообщении.

Где именно побывает президент, в ОГА не уточняют.

В то же время 14 октября в Киеве состоится "Марш защитников", который возглавят ветераны. Его участники планируют пройти до Майдана независимости, а затем к Офису президента.

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Участники марша будут выступать "против капитуляции" - предоставления особого статуса оккупированным районам Донбасса и амнистии боевиков.

Предыдущая акция "против капитуляции" состоялась в столице 6 октября, тогда на Майдане собралось около 10 000 человек, организаторы зачитали требования к власти, в частности не реализовывать так называемую "формулу Штайнмайера". Для выполнения этих требований активисты "дали власти" время до 14 октября.

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Напомним, ранее в воскресенье, 13 октября главы МВД, СБУ и СНБО обратились к украинцам с призывом не участвовать в провокациях при проведении массовых мероприятий.

Всего, по данным МВД, на понедельник, 14 октября, по всей Украине запланировано более 300 мероприятий.

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