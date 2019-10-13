США досрочно эвакуируют с севера Сирии 1000 своих военнослужащих в связи с наступлением Турции

Об этом министр оборон США Марк Эспер заявил телеканалу CBS, информирует Цензор.НЕТ.

"США готовятся к эвакуации около 1000 американских военных с севера Сирии можно безопаснее и быстрее", - заявил Эспер.

Минобороны США пошло на этот шаг через неделю после того, как президент Трамп объявил о передислокации нескольких десятков американских военных, действовавших вместе с курдскими силами на севере Сирии, открыв двери для турецкого наступления против Сирийских сил обороны (SDF), главных союзников Вашингтона в борьбе против ИГИЛ.

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"В течение последних 24 часов мы узнали, что турки, вероятно, намерены продолжить свою операцию на юг, глубже чем изначально планировалось, и на запад", - сказал Эспер и добавил, что "в течение последних 24 часов узнали, что SDF стремится заключить соглашение с Асадом и русскими для боевых действий против турок на севере Сирии".

Эспер рассказал, что размещенные в Сирии американские войска оказались между турецкими войсками и SDF.

"Поэтому я разговаривал с президентом прошлой ночью, и после обсуждений с остальной командой из комитета национальной безопасности, он приказал, чтобы мы начали плановое вывода наших военных с севера Сирии".

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Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на территории Сирии. Вооруженные силы Турции совместно с поддерживаемой Анкарой "Сирийской национальной армией" начали операцию против курдских формирований и "Исламского государства". Изначально турецкие бомбардировщики атаковали позиции курдов, а затем турецкая армия начала наземное наступление.

11 октября власти Турции объявили о первом погибшем турецком военном и 277 "нейтрализованных террористах".