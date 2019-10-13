Военный Ан-72 с россиянами на борту разбился в Конго - одной из африканских стран с бизнес-интересами "повара Путина" Пригожина

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, эту информацию подтвердила пресс-атташе посольства России в Конго Наталья Кононова.

"Посольство РФ подтверждает, что среди членов экипажа самолета Ан-72 были российские граждане. На данный момент их личности уточняются", - сказала она. Она также отметила, что пока неясно, кем именно являются находившиеся на борту Ан-72 россияне - гражданскими или военными специалистами.

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В мае 2019 года Кремль подтвердил, что направит в Конго российских военных. В МИД РФ тогда пояснили, что они будут учить местных ремонтировать военную технику, оставшуюся там со времен СССР.

Конго также называлось среди африканских стран, где были бизнес-интересы у близкого Путину предпринимателя Евгения Пригожина. По данным Bloomberg, Москва поддерживала в Конго одного из кандидатов на выборах президента и была заинтересована в поставках в Конго оружия и разработке месторождений полезных ископаемых.

Конголезское радио со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Конго сообщило, что на борту разбившегося самолета были четыре члена экипажа, а также "гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК Феликса Чисекеди". Среди возможных пассажиров агентство Reuters назвало личного водителя президента, сотрудников его службы безопасности и вспомогательный персонал. Но ни одно из имен пока официально не подтверждено.

"Выживших не было, все тела сгорели дотла", -​ сообщил советник президента Конго.

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Самолет вылетел из города Гома на востоке Конго и направлялся в столицу Киншасу. Диспетчеры потеряли с ним связь через 59 минут после вылета.

Напомним, идея создания частной военной компании, известной как "группа Вагнера" или "ЧВК Вагнера" принадлежит руководству Генштаба Вооруженных сил России. Реализацию проекта в 2010 году поручили бизнесмену Евгению Пригожину.

В Африке наемники инструктируют боевиков и вывозят в Россию алмазы для спецслужб и высших чиновников.

Служба безопасности Украины утверждает, что наемники Вагнера работают в ЦАР с начала 2018 года под прикрытием санкт-петербургского ООО "М-Финанс" Евгения Пригожина.

Также установлены личности наемников ЧВК "Вагнера", которые находились в Центральноафриканской республике 30 июля 2018 года, в день гибели троих российских журналистов-расследователей - Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, которые снимали фильм о деятельности ЧВК "Вагнер".

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