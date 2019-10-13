Прокуратура АРК даст правовую оценку визита в Турцию Поклонской и Бальбека

Об этом сообщается в телеграмм-канале ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Бывший так называемый "прокурор Крыма" Поклонская находится под персональными санкциями. Ее объявили в розыск по обвинению в действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти", - говорится в сообщении.

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Напомним, 13 октября Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции в связи со встречей президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы России, избранными на незаконно проведенных в оккупированном Крыму выборах, и вызвало посла для объяснений.

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Российские депутаты во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным приехали в Стамбул 12 октября для участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

В составе российской делегации два представителя оккупированного Крыма - Руслан Бельбек и Наталья Поклонская. Последняя распространила в соцсетях фотографию своего рукопожатия с президентом Турции Эрдоганом и заявила о "теплом приеме".

Отметим, что Турция, как и подавляющее большинство стран мира, неоднократно заявляла о непризнании оккупации Крыма.

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