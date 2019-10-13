Хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", пришедшими по зову сердца и души, - Арахамия

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Этот пост я пишу прочитав открытое письмо ко мне от Айдера Муждабаева. Прочитав его, я переосмыслил сказанное мной в интервью "Левому Берегу".

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Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души.

У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и извиняюсь.

Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы безопасности Украины.

Я должен был это сделать накануне Дня защитника отечества.

Спасибо за внимание и хорошего вам праздника", - написал он.

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Отметим, что в своем обращении журналист Айдер Муждабаев раскритиковал Арахамию за фразу о 5% продажных участников акций против капитуляции. "За эти слова на вас не обидятся те "5% продажных", которых нет. Но эти слова очень сильно настраивают против вас тех, кто предан Украине на 100%. Этими словами вы методично делаете себе из самых преданных Украине людей врагов. Боюсь, что вы уже сделали, но еще можно попробовать от айсберга отрулить. А если продолжите - процесс точно и быстро станет необратимым", - отметил он.

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Напомним, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в интервью Lb.ua высказал уверенность, что большинство участников протестов против "формулы Штайнмайера" вышли из идеологических соображений, однако не все. "Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сообщил он, отметив, что эти 95% - "украиноботы".

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