На Парламентской ассамблее НАТО приняли доклад по Украине, подготовленный Канадой, - глава украинской делегации Чернев

Об этом в Facebook написал глава украинской делегации, народный депутат фракции "Слуга народа" Егор Чернев, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня приняли доклад по Украине. В ней нашими канадским коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ по российско-украинской войны; экономических реформ; реформ в сфере обороны и безопасности и ситуации со свободой слова", - пишет он.
Политик также сообщил, что Украина предложила поправки по терминологии.
"Мы предложили поправки по терминологии (ведь важно называть вещи своими именами), а также несколько проапдейтить статус дел с реформами в Украине. За последние 1,5 месяца было принято много необходимых законов. Поэтому евроатлантическое сообщество должно об этом узнать). Все важные правки, внесенные нами, были учтены", - написал Чернев.
Он также добавил, что в резолюцию к докладу об угрозе распространения ядерного вооружения Украина внесла важный пункт по напоминанию о невыполнении Будапештского меморандума.
Напомним, доклад о ситуации в Украине участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне представила сенатор из Канады Джейн Корди.