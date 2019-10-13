На Парламентской ассамблее НАТО приняли доклад по Украине, подготовленный Канадой, - глава украинской делегации Чернев

Об этом в Facebook написал глава украинской делегации, народный депутат фракции "Слуга народа" Егор Чернев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня приняли доклад по Украине. В ней нашими канадским коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ по российско-украинской войны; экономических реформ; реформ в сфере обороны и безопасности и ситуации со свободой слова", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина добилась отклонения в ПА НАТО сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров

Политик также сообщил, что Украина предложила поправки по терминологии.

"Мы предложили поправки по терминологии (ведь важно называть вещи своими именами), а также несколько проапдейтить статус дел с реформами в Украине. За последние 1,5 месяца было принято много необходимых законов. Поэтому евроатлантическое сообщество должно об этом узнать). Все важные правки, внесенные нами, были учтены", - написал Чернев.

Он также добавил, что в резолюцию к докладу об угрозе распространения ядерного вооружения Украина внесла важный пункт по напоминанию о невыполнении Будапештского меморандума.

Напомним, доклад о ситуации в Украине участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне представила сенатор из Канады Джейн Корди.

Также читайте: НАТО нужен подход, позволяющий улучшить отношения с РФ, если она будет сотрудничать, но и противостоять российским моделям агрессии, - Рааб