Чешский премьер Бабиш 18 ноября прибудет с визитом Украину

Среди затронутых вопросов, как отметил позже журналистам глава правительства Андрей Бабиш, речь шла и об Украине, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы говорили и об Украине. 18 ноября на основе переговоров с президентом Зеленским я лечу в Украину. В Украину лечу с Гавличком (Карел Гавличек - министр промышленности и торговли в правительстве Чехии. - Ред.) с экономической миссией. Украина, конечно, для нас очень важна", - отметил чешский премьер.

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Ранее чешский премьер Андрей Бабиш пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Прагу.

"Я пригласил господина президента в Прагу, чтобы он мог встретиться в премьерами Вышеградской четверки", - написал Андрей Бабиш в своей твиттере после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Последний раз чешский премьер (тогда эту должность занимал Мирек Тополанек) был с визитом в Украину в 2008 году.

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