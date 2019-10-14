Совместными усилиями мир и территориальная целостность страны будут восстановлены, - командующий ОС Кравченко поздравил защитников Украины с праздником

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Господа офицеры, сержанты и солдаты! Уважаемые работники Вооруженных Сил Украины! Дорогие боевые друзья!

От себя лично и от командования Объединенных сил искренне поздравляю Вас с Днем Защитника Украины! Это праздник, который объединяет всех защитников нашей земли - от времен казачества до современных воинов-героев Объединенных сил.

Этот день ассоциируется прежде всего с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине. Мы приклоняемся перед памятью украинских воинов, отдавших свою жизнь за лучшее будущее родной страны.

Сегодня мы также чтим мужество всех военнослужащих Украины, неравнодушных граждан, патриотов, которые по зову сердца встали на защиту своей земли и совместными усилиями которых сохранены исторические традиции наших предков и независимость украинского государства", - говорится в поздравлении командующего ОС.

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Также Кравченко выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям мир и спокойствие украинского народа, территориальная целостность страны будет восстановлена и надежно защищена.

"Желаю всем Вам и Вашим близким мира, крепкого казацкого здоровья, успехов и долголетия, а также новых профессиональных свершений на благо Отечества.

Слава Украине. Слава ее защитникам!", - добавил командующий ОС.