"Привлекается в специфических, часто критических для президента моментах", - Пристайко о роли советника Зеленского Ермака

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в в интервью Радио "Свобода".

По его словам, советник привлекается для выполнения конкретных "чувствительных" поручений, тогда как министр занимается координацией работы министерства и посольства по всему миру. Пристайко утверждает, что при предыдущей власти действовал похожий алгоритм: переговоры "нормандского формата" координировал заместитель Администрации президента Константин Елисеев.

"В разное время, в администрации президента я работал и до этого, были разные конфигурации. В принципе ничего такого нового в этой структуре нет. Она удобна иногда для выполнения конкретных поручений. Вы же видите, что господин Ермак действительно привлекается в специфических, часто критических для президента моментах", - сказал Пристайко.

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21 мая этого года президент Владимир Зеленский назначил юриста и кинопродюсера Андрея Ермака своим помощником. Среди прочего, известно, что он отвечает за координацию переговорных процессов по обмену и освобождению граждан Украины, которые содержатся по политическим мотивам в России и на подконтрольной ей территории.