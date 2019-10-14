Нашу армию боится агрессор, а капитулянты со страхом на нее оглядываются, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, приветствуя украинских воинов с Днем защитника Украины.

"Трудно даже представить, но еще в 2014 году, когда" зеленые человечки "уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю 23 февраля", - отметил он.

"За пять лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память. Следовательно, решение о новом празднике было абсолютно правильным", - отметил Порошенко.

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"Украинский народ уважает свою армию и гордится ею. Ее боится агрессор. На нее со страхом оглядываются капитулянты", - подчеркнул пятый президент Украины.

По его словам, украинская армия "выставила для них жирные красные линии, - и горе тому, кто их пересечет".

"Ибо плач не дал никому еще свободы. А кто борец - тот получает мир. Эти слова из "Марша новой армии", нашей новой армии - лучше всего передают атмосферу сегодняшнего дня", - отметил он.

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