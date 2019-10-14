Наемники РФ из гранатометов различных систем обстреляли участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"13 октября, враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Пески, Павлополь применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (7 мин) и минометы калибра 82 мм (22 мины).

Также, НВФ РФ, имитируя до этого готовность провести разведение сил и средств, вчера коварно совершили обстрел из гранатометов различных систем на участке разведения №2 (Золотое 4)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что несмотря на готовность Вооруженных Сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2 оккупанты в очередной демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства.

"Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта", - подчеркивается в сообщении.

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В штабе также напомнили, что минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток.

"Стоит отметить, что украинской стороной приняты все необходимые меры, и отвод сил и средствам не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть, ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - обезопасить людей", - добавили в пресс-центре ОС.