"Премьер Гончарук приехал на концерт, устроенный убийцей Олеся Бузины, выступает на фоне атрибутов нацистов", - сторонница Януковича Лукаш просит ее "разбудить"

Об этом написал в фейсбуке президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова (ПДМШ) Геннадий Друзенко, передает Цензор.НЕТ.

Так, Лукаш, высказав свое возмущение по поводу пребывания Гончарука на концерте украинской рок-группы "Сокира Перуна" для ветеранов, которая по ее мнению "пропагандирует нацизм", попросила, чтобы ее "разбудили".

"Лучшего подарка на Покрову и не придумать! Помогите (генпрокурору. - Ред.) Рябошапке разбудить Лукаш. Если женщина просит, ей нельзя отказывать", - с иронией прокомментировал Друзенко пост Лукаш.

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