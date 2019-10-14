"Славянск. Начало войны": премьера фильма о первых днях агрессии РФ на Донбассе состоится на ICTV

Об этом сообщает в фейсбуке департамент коммуникации МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Свидетельства. Разоблачения. Исповеди. Специально ко Дню защитника Украины телеканал ICTV покажет документальный фильм "Славянск. Начало войны". Не пропустите премьеру 14 октября", - говорится в сообщении.

Документальный фильм "Славянск. Начало войны" создан продакшн-студией "Видавництво Час" в сотрудничестве с директором департамента коммуникаций МВД Артемом Шевченко ,который еще журналистом активно освещал события в Славянске в течение апреля-июня 2014 года.

Данный фильм – это фактически хронологическая летопись важнейших эпизодов битвы за Славянск, захват которого отрядом боевиков Гиркина-Стрелкова 12 апреля 2014 года положил начало гибридной вооруженной военной агрессии на Донбассе.

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