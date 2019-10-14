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14.10.19 12:18

"Маркиву свободу!" - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве возле Министерства иностранных дел собрались активисты, друзья и родные нацгвардейца Виталия Маркива, которого в июле итальянский суд приговорил к 24 годам заключения. Акцию также посетил экс-узник Кремля, украинский режисер Олег Сенцов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники акции передали обращение в Министерство иностранных дел с требованием активизации процесса освобождения Виталия Маркива.

После этого колонна участников акции отправилась к посольству Италии, где состоялась ее вторая часть и передача обращения с призывом к итальянским властям освободить нацгвардейца.

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Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 01
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 02
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 03
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 04
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 05
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 06
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 07
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 08
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 09
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 10
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 11
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 12
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 13
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 14
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 15
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 16
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 17
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 18
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 19
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 20
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 21
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 22
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 23
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 24
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 25
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 26
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 27
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 28
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 29
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 30
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 31
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 32
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 33
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 34
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 35

Фото/видео - Олег Богачук

Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 36
Маркиву свободу! - марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца состоялся в Киеве 37

Напомним, итальянский суд 12 июля 2019 года признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

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