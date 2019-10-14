Гончарук о реакции на посещение им ветеранской вечеринки: "Самое малое, что я мог сделать для наших защитников"

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"В Программе деятельности нашего правительства мы отдельно прописали, что отношение к ветеранам в обществе должно быть почтительным и уважительным! Начинать надо с собственного примера.

Поздравить с праздником тех, кто, жертвуя своей жизнью и комфортом, защищает нашу страну - самое малое, что я мог вчера сделать", - написал он.

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Гончарук подчеркнул, что поступки будут говорить громче слов.

"Первое, что я могу уже задекларировать - в Госбюджете-2020 наша команда заложила наибольшие в истории расходы на безопасность и оборону. Достойные условия жизни для защитников - наш приоритет.

Десятки тысяч украинцев погибли защищая Украину. Десятки тысяч наших ребят каждый день продолжают защищать наше мирное небо или в Киеве, или в Мариуполе, или во Львове. Мы никогда не предадим их и Украину!" - резюмировал премьер.

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