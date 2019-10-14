ЕС продлил санкции против "Петрова", "Боширова" и еще двоих россиян

Санкции продлены еще на год – до 16 октября 2020 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Ограничительные меры были продлены против пятерых человек, связанных с режимом сирийского президента Башара Асада, четверых, причастных к инциденту с отравлением в Солсбери, а также одной организации – Центра научных исследований в Сирии.

Среди подсанкционных лиц значатся руководитель Главного управления Генштаба России (бывшее ГРУ) Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Они включены в список и под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Власти ЕС считают их офицерами ГРУ, причастными к организации покушения на бывшего агента Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери.

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Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.