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14.10.19 14:50

Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских. ФОТОрепортаж

Безопасность в Киеве во время проведения массовых мероприятий в День защитника Украины, 14 октября, обеспечивают около 800 патрульных полицейских.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Патрульной полиции Украины в Facebook.

"Охрану общественного порядка и безопасности, помимо патрульных, обеспечивают также коллеги из других подразделений Национальной полиции и военнослужащие Национальной гвардии", - сказано в сообщении.

"Правоохранители несут службу в усиленном режиме, чтобы каждый житель и гость столицы чувствовал себя в безопасности", - добавили в полиции.

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Патрульные призывают с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, не нарушать закон, придерживаться порядка и "не вестись на провокации".

"Отдельно напомним о запрете приносить с собой предметы и вещества, представляющие опасность для других граждан, распивать алкогольные напитки и появляться в нетрезвом состоянии в общественных местах", - добавили в полиции.

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Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 05
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 06
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 07
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 08
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 09
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Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 11
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 12
Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских 13

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