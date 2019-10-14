Порядок в столице охраняют 800 патрульных полицейских. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Патрульной полиции Украины в Facebook.

"Охрану общественного порядка и безопасности, помимо патрульных, обеспечивают также коллеги из других подразделений Национальной полиции и военнослужащие Национальной гвардии", - сказано в сообщении.

"Правоохранители несут службу в усиленном режиме, чтобы каждый житель и гость столицы чувствовал себя в безопасности", - добавили в полиции.

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Патрульные призывают с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, не нарушать закон, придерживаться порядка и "не вестись на провокации".

"Отдельно напомним о запрете приносить с собой предметы и вещества, представляющие опасность для других граждан, распивать алкогольные напитки и появляться в нетрезвом состоянии в общественных местах", - добавили в полиции.



























