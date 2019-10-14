Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.10.19 15:38

Священники ПЦУ почтили в Киеве память павших защитников Украины

Священнослужители Православной церкви Украины провели у Стены памяти рядом с Михайловским Златоверхим монастырем литургию в память о погибших защитниках Украины.

памяти,стена,литургия,пцу

Вместе со священниками в службе приняли участие семьи погибших бойцов и ветераны АТО (ООС), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В Михайловском соборе состоялась торжественная служба по случаю праздника Покрова с участием архиереев ПЦУ. Как сообщил руководитель Синодального управления военного духовенства митрополит Иоанн, сегодня "Службы божьи за Небесное покровительство украинским воинам" проходят во многих городах Украины, а также в зоне проведения ООС. Священники также проводят литургии в память о погибших бойцах.

Смотрите также: Зеленский с супругой почтили память погибших защитников Украины. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100