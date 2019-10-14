Священники ПЦУ почтили в Киеве память павших защитников Украины

Вместе со священниками в службе приняли участие семьи погибших бойцов и ветераны АТО (ООС), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В Михайловском соборе состоялась торжественная служба по случаю праздника Покрова с участием архиереев ПЦУ. Как сообщил руководитель Синодального управления военного духовенства митрополит Иоанн, сегодня "Службы божьи за Небесное покровительство украинским воинам" проходят во многих городах Украины, а также в зоне проведения ООС. Священники также проводят литургии в память о погибших бойцах.

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