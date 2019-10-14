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14.10.19 15:58

"Захистимо українську землю!" - марш УПА состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители "Свободы" и "Правого сектора" собрались сегодня в Киеве, чтобы пройти маршем к Офису президента и передать подписанный рядом государственных и областных администраций меморандум против имплементации особого статуса Донбасса и "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед тем как выдвинуться к Офису президента участники марша провели митинг возле памятника Тарасу Шевченко.

"Главное требование нынешнего Марша – не допустить утраты территориальной целостности и государственного суверенитета Украины ни через реализацию т.н. "формулы Штайнмайера", ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом", - отмечают организаторы на странице мероприятия в соцсети.

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После митинга на Банковой и передачи упомянутых требований президенту Зеленскому марш завершился.

Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 01
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 02
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 03
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 04

Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 05
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 06
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 07
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 08
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Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 11
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 12
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 13
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 14
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 15
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 16
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 17
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 18
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 19
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 20
Захистимо українську землю! - марш УПА состоялся в Киеве 21

Фото/видео - Олег Богачук

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