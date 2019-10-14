"Захистимо українську землю!" - марш УПА состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Перед тем как выдвинуться к Офису президента участники марша провели митинг возле памятника Тарасу Шевченко.
"Главное требование нынешнего Марша – не допустить утраты территориальной целостности и государственного суверенитета Украины ни через реализацию т.н. "формулы Штайнмайера", ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом", - отмечают организаторы на странице мероприятия в соцсети.
После митинга на Банковой и передачи упомянутых требований президенту Зеленскому марш завершился.
Фото/видео - Олег Богачук