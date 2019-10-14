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14.10.19 18:48

Никто не говорил, что все проплаченные, - в ОП прокомментировали пост Богдана об участии в акции "Ні - капітуляції" за деньги

В Офисе президента заявили, что своим постом в Facebook глава ОПУ Андрей Богдан не имел в виду, что все участники акции на Майдане 6 октября получили за это деньги.

Никто не говорил, что все проплаченные, - в ОП прокомментировали пост Богдана об участии в акции "Ні - капітуляції" за деньги

Об этом в спецефире hromadske заявил заместитель главы ОПУ Юрий Костюк, передает Цензор.НЕТ.

"Это был пост, в котором излагалась определенная переписка, где людей вроде бы собирали за деньги. Никто не говорил, что все люди, которые выходят являются проплаченными. Это важно просто понимать - никто такого заявления не делал", - пояснил Костюк.

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Напомним, 6 октября, когда на Майдане митинговали против так называемой "формулы Штайнмайера", Богдан опубликовал пост с якобы перепиской о подкупе участников акции.

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