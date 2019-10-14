Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.10.19 19:00

Акция "Ні – капітуляції": вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники Марша сопротивления "Ні капітуляції" завершили вече на Майдане Независимости и выдвинулись к зданию Офиса Президента на Банковой.

Акция "Ні – капітуляції": вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вече на Майдане Независимости завершилось исполнением гимна Украины, сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

В ходе вече со сцены выступали ветераны и общественные деятели. Их выступления сопровождались скандированием различных лозунгов. Кроме патриотических лозунгов, участники выкрикивали: "Зеленский – вон", "Богдана в отставку", "Победа" и ряд других.

После завершения вече участники выдвинулись в правительственный квартал, где, со слов выступающих со сцены, намерены посетить Офис президента.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Марш сопротивления капитуляции проходит в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Акция Ні – капітуляції: вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП 01
Акция Ні – капітуляції: вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП 02
Акция Ні – капітуляції: вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП 03
Акция Ні – капітуляції: вече на Майдане завершилось, участники двинулись к ОП 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100