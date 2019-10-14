Суд в РФ оставил за решеткой активиста Котова, который выходил на пикеты в поддержку украинских узников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает "Новая газета".

Судья Нина Шарапова в начале заседания прочитала все 13 апелляционных жалоб адвокатов. Они просили оправдать Котова и отменить приговор, а также вынести частное определение о незаконном преследовании активиста. Адвокаты считают, что суд не принял во внимание показания свидетелей защиты, а приговор вынесли с нарушением Уголовного кодекса. В то же время прокурор просил оставить приговор без изменений.

В отличие от Тверского суда Москвы в Мосгорсуде исследовали видеозапись, на которой видно, как Котов выходит из метро и ничего не скандирует, а его задерживают правоохранители. Несмотря на запись приговор не изменили.

Сам Котов не признал вину. Он уверен, что его осудили только за участие в мирных акциях, поэтому волонтер требует полного оправдания.

Константина Котова осудили по статье 212 Уголовного кодекса России. Она касается реального заключения за "многократное нарушение правил проведения публичных мероприятий" и появилась в Уголовном кодексе России в 2014 году. Первым, кого осудили за ней, стал активист Ильдар Дадина, он получил три года колонии. В 2017 году Конституционный суд несколько "смягчил" статью. Для ее применения действия человека должны "представлять опасность для общества". После решения Конституционного суда так называемую "дадинську" статью не применяли два года.

Константин Котов неоднократно устраивал пикеты в поддержку украинских политзаключенных и моряков, также он носил им передачи.

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