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14.10.19 19:36

"Этот вопрос отложен", - замглавы ОП Костюк о разведении сил на Донбассе

Отвести силы и средства в Золотом можно только после устойчивого прекращения огня. Потому этот вопрос пока отложен.

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Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Юрий Костюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос (разведение. — Ред.) отложен, чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось", — сказал он.

Костюк также отметил, что в Станице Луганской, где силы уже развели, есть украинская полиция и другие правоохранительные органы, поэтому нельзя говорить, что после отвода некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.

Также на Цензор.НЕТ: Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - Зеленский

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