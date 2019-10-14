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14.10.19 19:42

Враг нарушил перемирие 7 раз с начала суток 14 октября, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

война,оос

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Новотроицкого - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

у Лебединского  - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного  - из вооружения БМП-1;

неподалеку Опытного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Вильного по направлению Золотого-5 с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил нет". 

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