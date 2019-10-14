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14.10.19 20:34

Верховный суд отменил решение Киевсовета о запрете продавать алкоголь ночью

Верховный суд признал незаконным решение Киевсовета от 2017 запретить продажу алкоголя в городе с 23:00 до 10:00 утра.

киевсовет

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, соответствующее решение есть в Едином реестре судебных решений.

Постановление Киевсовета №19 / 1023 от 10 апреля 2017 о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции - Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд.

Киевсовет подал кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций. Отметим, что речь идет именно о постановлении №19 / 1023 от 10 апреля 2017 года.

В то же время действующий запрет на продажу алкоголя действует на основании решения Киевсовета №1529 / 5593 от 27 сентября 2018 года.

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