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14.10.19 21:14

В акции "Ні капітуляції" приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Массовые мероприятия в центре столицы прошли без нарушений. В марше участвовали около 6000 человек, в акции "Ні капітуляції" - до 12 000 человек.

Об этом сообщил после завершения акций начальник полиции Киева Андрей Крищенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.

"В управления полиции никого не доставляли и никаких запрещенных вещей не изымали. Службу в центре Киева несли полторы тысячи правоохранителей. Всего в первом шествии приняли участие около 6000 человек, а во второй акции, которая проходила на Майдане Независимости и завершилась под Офисом Президента, было до 12000 участников", - сказал он.

Полицейские продолжают нести службу. Они будут обеспечивать порядок во время футбольного матча "Украина-Португалия", который состоится сегодня в столице.

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В акции Ні капітуляції приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция 01
В акции Ні капітуляції приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция 02
В акции Ні капітуляції приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция 03
В акции Ні капітуляції приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция 04
В акции Ні капітуляції приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция 05

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