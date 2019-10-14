Заявление "Нацкорпуса" о том, что в Золотом нет хлеба и воды, не соответствует действительности, - Луганская ОГА

Об этом в эфире "Громадського" заявил советник главы Луганской облгосадминистрации Алексей Бабченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Полностью население Золотого-4 и села Екатериновка обеспечены хлебом, основными продуктами питания, и не только основными, а разнообразными, в магазинах все есть, питьевая вода есть в каждом дворе. Никаких вопросов с водоснабжением и питанием нет", — подчеркнул он.

Советник добавил, что вопросами безопасности занимаются Нацполиция и патрульная полиция.

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"Скорая помощь работает круглосуточно, постоянный пункт расположен уже ближе (к Золотому. – Ред.)", – резюмировал Бабченко.

Ранее представитель партии "Национальный корпус" Максим Жорин заявил в эфире радио "UA: Донбасс", что в Золотом не хватает питьевой воды, а лидер политической силы Андрей Белецкий заявил, что в Золотом нет хлеба.