Украинцев призвали воздержаться от посещения центра Барселоны и предупредили о возможных задержках рейсов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Барселоне.

"Вниманию граждан Украины, которые находятся в Барселоне! В связи с массовыми социальными волнениями и ухудшением ситуации в Барселоне и пригородах рекомендуем избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций ", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что международный аэропорт El Prat частично заблокирован манифестантами, возможны задержки / отмены некоторых рейсов, в том числе в Украине.

"Просим следить за изменениями в расписании рейсов и заблаговременно планировать прибытия в аэропорт", - говорится в сообщении.

Также украинцам рекомендуют неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании. В частности, иметь при себе оригиналы паспортных документов.

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