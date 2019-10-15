Предложения о миротворцах на Донбассе могут рассматриваться как "альтернативный вариант" урегулирования, - Пристайко

Об этом во время общения с прессой после завершения заседания Комитета Европарламента по иностранным делам заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"У нас всегда есть план "Б". Одна из таких идей, - предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержанию мира. До сих пор происходило только обсуждение этих вопросов, но никто даже не приблизился к решению. Даже миссия, которая должна была бы приехать в Украину и оценить, насколько это вообще возможно, не была отправлена от ООН. Эти шаги тоже возможны. Но, в конце концов, у нас с вами остается право защищать себя до конца, как и у каждой нации на планете", - отметил Пристайко.

Одновременно он отметил, что Украина пока не собирается просить о развертывании миротворцев.

"Мы сейчас с вами еще не в той точке, где мы просим о развертывании миротворческой миссии. Мы все же верим, что прогресс может быть достигнут в "нормандском" и "минском" форматах", - заявил глава МИД.

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