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15.10.19 00:32

"Желаю будущих ярких побед", - Зеленский поздравил сборную Украины с победой над португальцами и выходом на Евро-2020

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины по футболу с досрочным выходом на Евро-2020.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

"Поздравляю национальную сборную Украины с досрочным выходом на Евро-2020 с первого места в группе! Наши ребята продемонстрировали настоящий характер и волю к победе, даже оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти! Преодолев действующего чемпиона Европы, Португалию, вы сделали настоящий подарок всем защитникам Украины в этот праздничный день! Желаю будущих ярких побед", - написал Зеленский, 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины по футболу побеждает португальцев и выходит на Евро-2020

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