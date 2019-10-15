Белый дом не согласовал с Офисом Зеленского снятие грифа секретности со стенограммы разговора, - Чалый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua сообщил бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

"Знаю точно: для того, чтобы дать согласие на публикацию, надо сначала с документов снять все грифы. Существуют дополнительные моменты, когда речь идет о транскрипте (как это происходило с переговорами Трампа и Зеленского). Однако никаких процедур, насколько я понимаю, в Украине не проводилось. И согласия американской стороне на его публикацию никто официально не предоставлял", - сообщил Чалый.

Дипломат отметил, что о нюансах переговоров всегда знают лидеры и их команды, но безопасность и конфиденциальность такого рода общения обеспечивают третьи стороны.

Чалый выказал обеспокоенность, что подобное вновь может повториться. "Я боюсь только одного: что мы позволим другим странам публиковать разговоры нашего президента без нашего на то согласия", - сказал он.

Дипломат полагает, что после инцидента с публикацией расшифровки телефонных переговоров Трампа и Зеленского необходимо отдавать предпочтение личным контактам для общения на наивысшем уровне.

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Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля. В ходе разговора Зеленский заявил о недостаточной поддержке Украины со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.