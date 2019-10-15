Российский шпион, подозреваемый в убийстве Скрипаля Боширов-Чепига, присутствовал на свадьбе дочери генерала спецслужб РФ

Как передает Цензор.НЕТ, информацию нашли Радио Свобода и расследовательская группа Bellingcat.

Опубликованные расследователями снимки подтверждают связь с российской военной разведкой и самого Чепиги, и генерал-майора Андрея Аверьянова, командира войсковой части 29155, которая занимается дестабилизацией ситуации в странах Западной Европы.

Как отмечают расследователии, найденные снимки Чепиги были сделаны за полгода до отравления Скрипалей на свадьбе дочери Аверьянова, в отеле, который находится на берегу Сенежского озера – в 15 минутах езды от базы "Сенеж" российских "Сил специальных операций". Чепига не был случайным гостем на этой свадьбе: один из детей будущего "Руслана Боширова" участвовал в свадебной церемонии.

Министерство обороны предпочитает не афишировать личность Аверьянова: на стенде на праздновании 100-летия Ташкентского высшего общевойскового командного училища, которое он окончил, вместо фотографии – пустой черный силуэт, вместо фамилии – её первые и последние буквы, и даже вместо года выпуска – вопросительные знаки.

Тем не менее, Радио Свобода и Bellingcat в результате совместного расследования выяснили некоторые детали его биографии, подтверждающие связь Аверьянова с ГРУ.

О войсковой части 29155, которая названа "секретным подразделением ГРУ для совершения диверсионных операций в Европе", Радио Свобода писало еще в июле 2018 года. Тогда мы обратили внимание на тот факт, что в марте 2012-го приказом бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова военнослужащие одного из структурных подразделений этой части были поощрены ежемесячной надбавкой к зарплате "за особые достижения в службе".

Наряду с ними поощрение коснулось еще двух частей: командования "Сил специальных операций" в подмосковном Сенеже (в/ч 99450) и "хакерской" части ГРУ 74455, сотрудники которой были признаны американскими властями виновными во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. По неофициальным данным, часть 29155 является 161-м центром подготовки специалистов ГРУ, то есть по сути тренировочной базой – однако после событий 2013–2014 года в Украине и в преддверии оккуппации Крыма, как полагает Радио Свобода, цели и задачи, к которым готовили сотрудников ГРУ в подразделениях части 29155, могли стать гораздо более специфическими.

Ранее о связи этой части с операциями ГРУ в Европе свидетельствовал лишь тот факт, что в одном из ее подразделений в Сходне регулярно бывал предполагаемый руководитель операции в Солсбери, Денис Сергеев. Теперь у нас есть еще одно доказательство этой связи.

Главным героем публикации The New York Times, в которой часть 29155 "засветилась" во второй раз, стал ее командир Андрей Аверьянов, якобы награжденный в январе 2015 года званием Героя России.

Расследование Радио Свобода и Bellingcat подтверждает данные о знакомстве Анатолия Чепиги и командира части 29155 Андрея Аверьянова и является еще одним доказательством, что Чепига – не "бизнесмен, занимающийся спортивным питанием", а тесно связанный с ГРУ человек. Более того, фото и видео со свадьбы дочери Аверьянова намекают на то, что Чепига и Аверьянов дружат семьями, возможно, их тесное знакомство началось еще на одной из чеченских войн, где, предположительно, служили оба. Если верить данным источника, Аверьянов получил звание Героя России в январе 2015 года, всего лишь через месяц после Чепиги, вероятно, за участие в крымских событиях, где они с Чепигой также могли работать вместе.

Мы не можем однозначно согласиться с выводом о том, что именно воинская часть 29155 является "центром планирования и организации операций ГРУ за границей", таких как отравление Сергея Скрипаля. Не исключено, что в/ч 29155, в частности база в районе Сходни, используется для тренировки бойцов ГРУ, в том числе для покушений и других операций в Европе, поскольку на этой базе часто бывал Денис Сергеев, еще один участник операции по отравлению Скрипалей. В то же время, назначенный командиром в/ч 29155 в 2013 году Андрей Аверьянов, судя по всему, имеет отношение к командованию "Сил специальных операций" в Сенеже (в/ч 99450) – "зеленым человечкам".

Аверьянов, его друг Анатолий Чепига, а также, возможно, присутствовавший на свадьбе Петров-Мишкин и другие бойцы ГРУ могут составлять вневедомственную группу, специально подобранную из хорошо проявивших себя в других военных конфликтах и знакомых между собой разведчиков и подчиняющихся напрямую руководству Министерства обороны.

Мы предполагаем, что акцент должен быть сделан не на конкретном подразделении, входящем в структуру ГРУ, а на отдельных людях, в том числе коллекционере оружия, балканофиле, участнике четырех военных конфликтов, кавалере трех орденов Мужества, герое России генерал-майоре Андрее Аверьянове. По данным Bellingcat и издания The Insider, в последние годы Аверьянов регулярно посещал Европу, особенно часто – Вену. Возможно, он лично участвовал в подготовке и осуществлении европейских операций ГРУ, в том числе пока неизвестных.

Агентом "Бошировым" оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.