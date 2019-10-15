Трамп объявил о введении санкций против Турции за ее действия в Сирии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

Санкции коснутся действующих представителей власти Турции и лиц, поддерживающих военную операцию "Источник мира" в Сирии.

"Тарифы на сталь будут повышены назад до 50 процентов, до уровня ее стоимости в мае. Также США немедленно прекратят переговоры, которые проводило министерство торговли, в отношении 100-миллиардного торгового соглашения с Турцией ", - подчеркнул Трамп.

Президент США также добавил, что будет "агрессивно применять экономические санкции" против тех, кто поддерживает действия Турции.

"Я вполне готов быстро уничтожить экономику Турции, если лидеры страны продолжат этот опасный и разрушительный путь", - отметил американский президент.

Также читайте: Турция будет продолжать военную операцию в Сирии, - Эрдоган