"Формула Штайнмайера" - это "болезненный компромисс", альтернатива - мобилизация армии, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал журналистам в Люксембурге после заседания комитета по иностранным делам Европарламента.

"Эта "формула Штайнмайера "была придумана и согласована не этим правительством, мы просто, в отличие от предыдущего правительства, выполняем то, на что Украина уже согласилась. Это болезненный компромисс, мы знаем и слышим каждое слово, сказанное против этого, но вместе с тем мы все же надеемся, что можно пойти по этому пути, не заходя далеко так, чтобы не повредить нашему суверенитету, территориальной целостности больше, чем уже есть", - заявил он.

Пристайко считает воплощение формулы "путем к миру", альтернативой которому он называет полную мобилизацию.

"Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, мы должны знать, например, я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса. Все эти опции перед украинским народом, но правительство обязано выбрать и предложить лучшие из этих решений", - заявил министр.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.