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15.10.19 08:52

Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, исключением являются лишь два города - Смела и Новый Роздол, - Гончарук

Отопительный сезон в Украине, который традиционно стартует 15 октября плюс-минус несколько дней в зависимости от разных причин, "начнется без особых проблем" почти во всех городах.

Отопительный сезон в Украине начнется вовремя, исключением являются лишь два города - Смела и Новый Роздол, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Исключением являются лишь два города: это Смела (в Черкасской области. - Ред.) и Новый Роздол (во Львовской области, - Ред.)", - сказал он, пояснив, что там пока "остаются определенные технические сложности".

Гончарук объяснил, что проблемы прежде всего связаны с тем, что отопительные услуги предоставляли частные компании, допустившие "критические ситуации", но "правительство нашло решение" для обоих городов.

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Напомним, отопительный период начинается в случае, если в течение трех суток среднесуточная температура воздуха составляет +8°C и ниже.

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