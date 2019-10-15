Сегодня я увидел 11 львов, которые бились до конца, - Шевченко о выходе сборной Украины на Евро-2020

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил в эфире телеканала "Футбол 1".

"В первую очередь, я свое обещание держу. Поздравляю всю Украину. Пообещал, что команда преодолеет квалификацию - мы прошли и поедем на Евро. Честно скажу, тяжело говорить, потому что столько эмоций было отдано на этом матче. Благодарен Киеву и всей Украине за такую поддержку. Думаю, что команда выстояла последние 15 минут только благодаря такой поддержке наших трибун", - отметил Шевченко.

Мы знали, где будут свободные зоны, поэтому поставили Марлоса немного впереди. Для Ярмоленко и Яремчука сразу же открылись зоны, поэтому два гола пришли. Была очень уверенная игра в обороне в первом тайме. Очень хорошо перемещалась средняя линия, мы играли компактно. Практически ничего не давали сделать, кроме стандартов", - продолжил тренер.

Шевченко подчеркнул, что игроки загорелись его идеями еще несколько лет назад: "Хочу поблагодарить команду. Я сегодня увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально все. Им понравилась идея, они влюбились в нее. Мы продолжаем это делать".

Заключительный матч квалификации сборная Украины проведет 17 ноября против Сербии на выезде. Эта игра уже не будет иметь турнирного значения для подопечных Шевченко.

Отметим, сборная Украины впервые в истории напрямую вышла на чемпионат Европы.

Напомним, в 6-м туре квалификации на Евро-2020 сборная Украины по футболу в домашнем матче победила команду Португалии со счетом 2-1.

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