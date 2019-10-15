Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит Альянса в декабре

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность", об это заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Порошенко рассказал о работе в рамках заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

Порошенко поблагодарил всю украинскую делегацию, которая участвовала в Парламентской ассамблее НАТО. Он отметил, что совместными усилиями делегация смогла снять с рассмотрения вопрос выдвинутый одной из стран-членов, который предусматривал очень мягкое отношение к продлению санкций против РФ.

"Усилием всей нашей делегации этот вопрос был снят с рассмотрения", - рассказал Порошенко.

По его словам, вопрос, касающийся резолюции Украины, вопрос, касающийся проведения весной следующего года сессии ПА НАТО в Украине - это также требовало большой координации и крупных совместных решительных действий делегации.

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"Но самое главное, чтобы Украину наконец пригласили на саммит НАТО, который должен состояться в Лондоне", - отметил Порошенко.

Он добавил: "Во время моего президентства не было ни одного случая, когда саммит НАТО проходил без Украины, без проведения комиссии Украина - НАТО. Потому что для нас это вопрос жизни и смерти. Для нас это вопрос безопасности, это вопрос выживания и защиты национальных интересов".

По его словам, впервые есть риск, когда Лондонский саммит может пройти без Украины, без приглашения украинского президента.

"Конечно, мы на это должны решительно реагировать. Мною была предложена позиция, когда парламенты стран-членов обратятся к президентам, главам государств и правительств с просьбой обязательно пригласить Украину. Обязательно предоставить нам План действий по членству в НАТО", - сообщил политик.

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При этом он добавил: "Вот когда речь идет о разговорах - говорят все хорошо, когда речь идет о действиях, решительных действиях, которые обеспечили бы нам членство в НАТО, предоставили нам ПДЧ (План действий по членству в НАТО. - Ред.) - там почему-то власть делает шаг назад".

"Я, наша команда," Европейская Солидарность" будет делать все возможное, чтобы не дать остановить ни европейскую, ни евроатлантическую интеграции Украины", - подчеркнул он.

Он также рассказал, что в сегодняшних решениях ПА НАТО четко записано, и в выступлении Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга было отдельно отмечено, что "двери НАТО открыты, решение Бухарестского саммита действующие".

"Украина должна делать свою часть работы, проводить реформы, не останавливаться на них. Он отдельно подчеркнул в своем выступлении те огромные достижения, которые были сделаны нашей командой за предыдущие пять лет. И призвал - продолжайте реформы, боритесь за членство в НАТО. Двери НАТО открыты для Украины ", - рассказал Петр Порошенко о выступлении председателя Альянса.

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