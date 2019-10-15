Возвращение России в ПАСЕ вредит будущему Совета Европы, - Пристайко

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в понедельник в Люксембурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы понимаем, что произошло то, что уже произошло. Мы не довольны сложившейся ситуацией. Считаем, что возвращение России без выполнения требований - это несправедливое решение, и оно причиняет вред будущему этой организации, которая построена на определенных ценностях", - подчеркнул глава МИД Украины.

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В то же время министр отметил, что Украина должна использовать всевозможные арены для защиты национальных интересов и ценностей Совета Европы.

"Мы будем работать в рамках Совета Европы", - заверил Пристайко.

Напомним, 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. 23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она заявила об отказе участвовать в осенней сессии в знак протеста. 30 сентября в Страсбурге открылась сессия ПАСЕ. На ней неформально присутствовали некоторые члены украинской делегации.