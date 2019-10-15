Украина не может вести переговоры о мирном урегулировании на Донбассе бесконечно, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время общения с прессой после заседания Комитета Европарламента по иностранным делам заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Мы уже пять лет занимаемся этим, мы собираемся в разных форматах, у нас было больше сотни встреч в "минском формате", это будет четвертая, как минимум, встреча в "нормандском формате". Президент Зеленский давно заявил, что у нас, как у народа, нет больше времени, чтобы еще следующие пять лет постоянно переговариваться в различных форматах. То, чего мы пытаемся достичь, - это встретиться, выложить все карты на стол, и сказать: это наши условия, для нашего народа, который оказался за линией соприкосновения. Нравится это России или не нравится - это красные линии, которые украинское правительство не собирается переступать", - подчеркнул Пристайко.

По его словам, если Россия действительно собирается вернуться в цивилизованный мир, она должна выполнить требования, которые этот мир ставит перед ней. Иначе нельзя надеяться на то, что санкции будут сняты.

Будущие переговоры в "нормандском формате", по мнению министра - это "момент истины", и никто не хочет, чтобы они завершились безрезультатно.

"Мы пошли на довольно болезненные шаги, чтобы эта встреча состоялась. Вы видите, то, что сейчас происходит в Киеве, все те протесты, где сознательные граждане выражают свое несогласие с этим планом. Люди нам говорят, в том числе в парламенте прямо сейчас, - неужели вы всерьез думаете, что Путин готов идти путем деэскалации? Эти вопросы есть, и они волнуют не только наших граждан, но и людей в правительстве. Мы все это прекрасно осознаем. Как и то, что наша армия, какой она является на сегодняшний момент, не способна в полной мере восстановить наш суверенитет. Мы вынуждены вести переговоры, но мы не можем и не будем вести переговоры бесконечно", - подчеркнул Вадим Пристайко.

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