Рада на этой неделе завершит работу в турборежиме, - Разумков

Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"На этой неделе мы уже, в том числе прислушиваясь к премьер-министру, завершаем турбо режим и перейдем к более плановой работе. Мы обеспечиваем ту законодательную базу, которая была необходима для других вертикалей власти для проведения реформ, и мы будем работать в немного другом режиме. Это не значит, что мы будем работать медленнее, или это как-то повлияет на качество нашей работы, но все же мы будем отходить от турбо режима", - сказал он.

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