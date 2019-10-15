В Днепре на "Вече сопротивления капитуляции" объявили ультиматум украинской власти

Они протестовали против введения "формулы Штайнмайера", передает Радио Свобода.



В руках участники акции держали плакаты с надписями "Нет капитуляции", также скандировали лозунг "Слово нации - нет капитуляции".

По словам одного из координаторов акции Андрея Денисенко, участники вече объявили ультиматум украинской власти с несколькими требованиями, среди которых - "закончить любые разговоры" о капитуляции, разведении войск, восстановлении водоснабжения Крыма, восстановлении торговли с оккупированными территориями.



Среди требований протестующих также запрет введения особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины, запрет амнистии для боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР", запрет создания любых негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций, на оккупированных территориях Донбасса, запрет проведения выборов на территории ОРДЛО до получения полного контроля над украинско-российской границей.







Как отметил Андрей Денисенко, срок исполнения требований - месяц, до "дня всех Майданов".

"Сегодня у нас еще есть шанс и историческая возможность остановить измену, остановить капитуляцию. Для этого надо - очень просто - "Вова, перестань сдавать!". Сдавать Украину. Нельзя перестать стрелять, потому что этот враг на нашей земле. Луганская и Донецкая область - это не какая-нибудь территория с особым статусом, это украинская территория, оккупированная из-за вторжения российских регулярных войск ", - сказал Андрей Денисенко.



По площади днепряне организовали сбор подписей под требованиям к украинской власти, а также раздавали информационные листовки с призывом "Не дозволь їм переступити червоні лінії".