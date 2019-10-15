Рада 18 октября рассмотрит проект Госбюджета-2020, - Разумков

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил в ходе согласительного совета председатель парламента Дмитрий Разумков.

"В пятницу, 18 октября, как и было запланировано, предусмотрено рассмотрение и принятие проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год", - заявил Разумков.

Он отметил, что на этой неделе комитет по вопросам бюджета завершит рассмотрение предложений от народных депутатов к закону о государственном бюджете и подготовит "сбалансированные выводы и предложения к нему".

"В случае одобрения Верховной Радой заключений и предложений к проекту закона о Государственном бюджете, они приобретают статус бюджетных выводов Верховной Рады Украины. Правительство, в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады, дорабатывает проект государственного бюджета ко второму чтению и в начале ноября внесет в Верховную Раду Украины вместе со сравнительной таблицей, где будут указаны все те предложения, которые были учтены, а также будут представлены мотивированные объяснения к тем предложениям, которые не будут учтены правительством", - добавил Разумков.

Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

20 сентября проект бюджета презентовали в Раде.

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