Неизвестные в Харькове обстреляли трамвай во время движения, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В результате происшествия пострадавших нет. Повреждены два окна и двери транспортного средства.

Сообщение о происшествии на проспекте Тракторостроителей поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 14 октября в 19:35.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе пассажиры трамваев 2 часа переставляли с места на место преграждавшую путь малолитражку, водитель которой пошла на "Привоз". ВИДЕО камер наблюдения

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

По свидетельствам очевидцев предварительно установлено, что во время движения неизвестные лица со стороны дамбы сделали несколько выстрелов по трамваю и скрылись.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР Московского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.