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15.10.19 11:27

Неизвестные в Харькове обстреляли трамвай во время движения, - полиция

В Харькове неизвестные лица со стороны дамбы сделали несколько выстрелов по движущемуся трамваю и скрылись.

Неизвестные в Харькове обстреляли трамвай во время движения, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В результате происшествия пострадавших нет. Повреждены два окна и двери транспортного средства.

Сообщение о происшествии на проспекте Тракторостроителей поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 14 октября в 19:35.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

По свидетельствам очевидцев предварительно установлено, что во время движения неизвестные лица со стороны дамбы сделали несколько выстрелов по трамваю и скрылись.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР Московского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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