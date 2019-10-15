Стефанчук предлагает усилить надзор Рады и Кабмина за эффективностью принятых законопроектов

Об этом он сказал во время согласительного совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть еще предложение, я бы хотел обратиться к председателям комитетов, чтобы внимательно посмотреть на то, чтобы усилить так называемую мониторинговую функцию как парламента, так и Кабинета министров относительно того, оправдали ли наши пожелания законопроекты, которые приняты... Мы сформировали уже вместе с юридическим управлением соответствующую формулу постановки задачи для правительства мониторить тот или иной законопроект, и сообщать Верховную Раду относительно его эффективности или неэффективности, достиг ли он той цели, которая возлагалась на него при законопроектировании", - отметил Стефанчук.

Он сказал, что будет просить "авторов законодательной инициативы в переходных положениях обязательно предусматривать такой пункт, чтобы правительство также приобщалось к мониторингу законодательной деятельности".

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