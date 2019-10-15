Кабмин поручил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" найти лишнее имущество для продажи

Соответствующее поручение правительство дало 12 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

Отмечается, что в ходе аудита будет осуществляться анализ балансов государственных компаний и их дочерних предприятий. "Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укрзализныця" должны определить целесообразность содержания избыточного имущества с учетом стратегий своего развития.

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"Имущество, которое будет определено как избыточное или непрофильное для деятельности - продать или сдать в аренду по рыночной цене прозрачным образом через Прозоро.Продажи", - говорится в поручении правительства.

Напомним, что в планах правительства на 2020 год продать такого избыточного имущества на общую сумму в 5-6 миллиардов гривен.